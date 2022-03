Ucraina, è emergenza animali domestici: in fuga con le famiglie o abbandonati sotto le bombe

Tra le emergenze del conflitto in Ucraina, accanto all’esodo dei rifugiati, il più ampio e veloce dal dopoguerra, ce ne è una parallela che riguarda i tanti animali che da giorni vivono, come i loro padroni, sotto i bombardamenti, senza cibo, o in cammino verso i confini. Tante le immagini di cittadini ucraini in fuga dalla guerra insieme ai loro gatti e cani, accampati in rifugi di fortuna, o accalcati su pullman e convogli. Tanti anche i cani e gatti rimasti nelle città bombardate, sia randagi che ospiti in canili dove le provviste, giorno dopo giorno, stanno esaurendo.

È a loro che si rivolgono i volontari di Save the Dogs and other Animals, l’associazione che tutela la salute e il benessere dei quattro zampe con sede in Italia e in Romania dove, da anni, combatte il randagismo endemico sul territorio. Proprio dal confine tra Romania e Ucraina Save the dogs sta facendo la sua parte in questa guerra senza regole. Da giorni i volontari della Onlus presidiano le frontiere romene di Odessa e Isaccea dove stanno arrivando le famiglie di rifugiati che lasciano il Paese.

È da lì che ci risponde la fondatrice e presidente dell’associazione Sara Turetta che via social, in questi giorni, testimonia la drammaticità della guerra con le sue ‘dirette dal confine’.

“Sono qui già da qualche giorno, insieme ad alcuni dei 50 volontari in forza nella nostra sede in Romania”, ci racconta di un fiato. “ “Il fiume di profughi in uscita dall’Ucraina cresce di ora in ora. Sono persone traumatizzate che vengono assistite dalle tre organizzazioni umanitarie presenti: Croce Rossa, Save The Children e Adra. E poi ci siamo noi a occuparci sia degli animali delle famiglie in arrivo alle frontiere che di quelli rimasti in territorio ucraino”.