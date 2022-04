Jovanotti mette all'asta la sua bici: il ricavato andrà a bimbi e adolescenti ucraini

Da ieri alle 9 sulla piattaforma Ebay c’è un oggetto in vendita che ha un valore particolare: si tratta della bici personale di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, utilizzata per due intere stagioni.

Chi vorrà acquistarla dovrà fare la sua proposta entro domenica 24 aprile alle ore 22.00, quando l’asta si concluderà.

La bici, chiamata “Pantera Rosa” è un oggetto veramente unico, realizzato in un solo esemplare dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto Pinarello, insieme a Lorenzo.

Questa bici ha accompagnato il cantante per circa 15.000 km in tantissime avventure e, alla luce della situazione attuale in Ucraina, è stato deciso di donarla e creare un’asta di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto ad Unicef Italia.

Il prezzo di partenza era di 10.000 €, molto vicino al valore commerciale della bicicletta, ma nell’arco di una giornata ha già ricevuto 18 offerte e raggiunto gli 11.850 euro.