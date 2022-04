Netflix perde abbonamenti per la prima volta dal 2011

Il colosso globale dello streaming Netflix nel I trimestre del 2022 ha perso abbonati per la prima volta in più di un decennio e stima un'ulteriore contrazione nel secondo trimestre. Netflix ha perso 200.000 abbonati nel primo trimestre, ben al di sotto delle modeste previsioni secondo cui avrebbe aggiunto 2,5 milioni di abbonati. La decisione all'inizio di marzo di sospendere il servizio in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina ha provocato la perdita di 700.000 abbonati. Netflix, che attualmente conta 221,6 milioni di abbonati, ha riportato l'ultima perdita di clienti nell'ottobre 2011.

La piattaforma di streaming più famosa ha offerto poi una cupa previsione per il trimestre primaverile, stimando la perdita di altri 2 milioni di abbonati, nonostante il ritorno di serie tanto attese come "Stranger Things" e "Ozark" e il debutto del film "The Grey Man", con Chris Evans e Ryan Gosling.