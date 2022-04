Zelensky: "Più vittime a Borodyanka che a Bucha". E saluta il ritorno di alcune ambasciate a Kiev

“Ci sono più vittime” a Borodyanka che a Butcha, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo tradizionale videomessaggio serale. Borodyanka e Butcha si trovano entrambe a nord-ovest della capitale Kiev e di recente sono tornate sotto il controllo ucraino. “Ogni crimine sarà punito e ogni carnefice sarà trovato”, ha aggiunto Zelensky. Poco prima, la procuratrice generale ucraina Irina Venediktova aveva annunciato il ritrovamento di 26 corpi sotto le macerie di due condomini bombardati a Borodyanka, cittadina che prima della guerra contava poco più di 13.000 abitanti. Secondo le autorità locali i dispersi sono 200.

“Ci sono sempre più informazioni – continua poi il capo di stato ucraino – che i propagandisti russi stanno preparando, per così dire, una risposta speculare. Tra lo shock di tutte le persone normali per quello che hanno visto a Bucha, mostreranno le vittime a Mariupol, come se non fossero stati i militari russi a ucciderli, ma i difensori ucraini della città. Gli occupanti – ha poi detto Zelensky – raccolgono i cadaveri nelle strade, li portano fuori e possono usarli da qualche altra parte secondo gli scenari di propaganda sviluppati. Abbiamo a che fare con invasori a cui non è rimasto più nulla di umano. Per giustificare i propri omicidi, prendono i morti come decorazioni, come oggetti di scena di propaganda. E questo è un crimine di guerra separato, di cui ogni propagandista russo sarà responsabile” ha ancora detto il presidente ucraino.

“Con i residenti di Kiev, i rappresentanti diplomatici di altri Stati stanno tornando nella capitale. Ieri l'ambasciata turca è tornata, l'ambasciatore lituano è tornato oggi, l'ambasciata slovena ha ripreso il suo lavoro a Kiev. Sono sinceramente grato agli amici dell'Ucraina, che ci sostengono esattamente come ci serve. A livello di simboli, a livello di gesti diplomatici. Si tratta di coraggio” ha aggiunto Volodymyr Zelensky nel suo messaggio, dicendo di aspettarsi di incontrare tutti i rappresentanti delle missioni diplomatiche estere rientrati a Kiev.