Marotta: "a capofitto" su Lukaku e Dybala

E' il giorno del ritorno di Lukaku in Italia? "Assolutamente no. Quello che posso dire è che la dirigenza ha il dovere di costruire una squadra competitivia nel rispetto dei nostri equilibri economici e finanziari. In una parola, nel rispetto della sostenibilità". Così l'Amministratore Delegato dell'Inter Beppe Marotta, ospite di Radio anch'io sport.

Su questo punto fermo "si intrecciano sondaggi e trattative. Il manager ha il dovere di tentare tutte le strade e non nascondo che quella di Lukaku è percorribile, ma dobbiamo valutare se ci sono gli estremi per definirla o meno".

Dopo la partenza di Perisic, anche Skriniar potrebbe essere sacrificato? "Questo è un mercato nel quale è molto più difficile sostituire un attaccante che un difensore" ha spiegato il dirigente. E proprio il settore arretrato sarà "probabilmente quello nel quale saremo costretti ad agire. Ma stiamo giài potizzando delle alternative", come Bremer, "a mio giudizio un giocatore di caratura mondiale sul quale sono posto tutte le nostre attenzioni". Quanto a Mkhitaryan "sarà ufficializzato nei prossimi giorni", mentre il portiere Onana "è un'altra opportunità".

I tifosi nerazzurri sognano l'accoppiata Lukaku-Dybala: "Sono nostri obiettivi e su di loro ci siamo buttati a capofitto - ha assicurato Marotta - Se ce la faremo bene, altrimenti cambieremo obiettivi. Comunque partiremo con una rosa competitiva". I vertici dell'Inter lavorano per "chiudere in attivo la campagna trasferimenti, tenendo sotto controllo il monte ingaggi, mantenendo nel contempo una squadra forte e competitiva come merita il blasone dell'Inter". In questa ottica "Lautaro è un elemento indispensabile" ha concluso il dirigente.