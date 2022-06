Le azzurre della spada vincono la medaglia d'argento nella prova a squadre degli Europei di Antalya in Turchia. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, il quartetto bronzo olimpico in carica, si è arreso in finale per 43-30 alla Francia, che conquista così l'oro.

Le azzurre si erano imposte nel primo assalto contro la Finlandia 45-24, poi avevano superato 45-36 la Germania e, in semifinale, la Svizzera 45-32.