L'inglese Matt Fitzpatrick ha conquistato il suo primo titolo importante vincendo gli US Open. Ha realizzato tiri spettacolari mentre i rivali sono crollati sotto la pressione del round finale.

Dopo un'emozionante lotta a tre contro i primi nove al The Country Club, Fitzpatrick ha sparato un due sotto il par 68 per finire con sei sotto il par 274 e ha sconfitto gli americani Scottie Scheffler e Will Zalatoris di un colpo.