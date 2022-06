Sergio Mattarella: "L'azione a favore dei rifugiati va rafforzata ora"

"La cronaca internazionale ci presenta - ha proseguito il Capo dello Stato - costantemente la drammatica attualità della condizione dei rifugiati. Il diritto internazionale e la nostra Costituzione prevedono forme specifiche di protezione per quei milioni di donne, uomini e bambini costretti da conflitti armati, discriminazioni, violazioni e abusi dei loro diritti e libertà fondamentali, a fuggire dal proprio paese alla ricerca di un presente e di un futuro migliori".

"L'Italia contribuisce con responsabilità al dovere morale e giuridico di solidarietà, assistenza e accoglienza dei rifugiati, assicurando pieno sostegno all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e promuovendo nelle sedi europee un impegno incisivo e solidale in materia di migrazioni e asilo -ha detto il Capo dello Stato-. L'azione a favore dei rifugiati va rafforzata ora , nei momenti di accentuata crisi, secondo quell'approccio multilaterale, del quale l'Italia è storica e convinta sostenitrice".

È forte e chiaro il messaggio che il Presidente della Repubblica Mattarella consegna in occasione in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

Gettyimages

I rifugiati dall'Ucraina in fila in una stazione dei bus in Polonia