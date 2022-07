Biden in Arabia Saudita contesta a Bin Salman l'omicidio del giornalista Kashoggi

L'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi è stato sollevato dal presidente americano Joe Biden durante il suo incontro a Gedda con il principe ereditario Mohammed Bin Salman. Lo ha detto lo stesso Biden nel corso di un incontro con i giornalisti, sottolineando che ''non mi sono pentito'' di aver definito l'Arabia Saudita un Paese ''paria'' per il rispetto dei diritti umani. Mbs ''mi ha detto di non essere responsabile dell'uccisione'' nel 2018 del giornalista collaboratore del Washington Post, ''ma io gli ho detto che lo è'', ha detto Biden in un punto stampa. Biden ha anche affermato che ''il modo di affrontare l'opposizione all'amministrazione saudita viene da me vista come una violazione dei diritti umani''.

Questo scambio di battute non è però destinato a chiudere il caso più scottante di questa prima visita da presidente nella regione araba. Biden è stato attaccato negli Stati Uniti dagli stessi democratici, e da un giornale progressista come il Washington Post, che ha parlato di "erosione morale" nello scegliere di stringere la mano a colui che è considerato dalla stessa Intelligence americana come il mandante dell'omicidio.

Dal punto di vista pratico, Biden può però portare a casa il risultato a cui puntava di più: la promessa dell'Arabia Saudita di aumentare del 50 per cento la produzione di petrolio per favorire l'abbassamento del prezzo. Con la crisi interna e la polemica sul prezzo del carburante, un segnale positivo è ossigeno, in un momento in cui i sondaggi sono disastrosi. Se il viaggio in Medio Oriente doveva riaffermare la leadership americana, in una regione in cui Cina e Russia stanno cercando di espandere la loro sfera di influenza, il risultato verrà valutato nei prossimi mesi. Biden ha parlato con tutti, ha fatto qualche concessione, come al presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazem, al quale ha ribadito il sostegno alla soluzione dei due Stati, ma anche raffreddato le speranze, dicendo "la situazione non e' matura" per la ripresa del processo di pace, fermo al 2014.

Ma l'attenzione della Casa Bianca era soprattutto sui sauditi. L'obiettivo principale, oltre all'aumento della produzione di petrolio, era avviare silenziosamente una campagna per portare l'Arabia Saudita al tavolo dove si discute di cambiamento climatico. L'inviato speciale sul clima John Kerry ha fatto frequenti viaggi per coinvolgere gli arabi su questa sfida e lo stesso Biden ha fatto pressione sulla famiglia reale perché sviluppi tecnologie che possano ridurre l'effetto serra. I tentativi riflettono la volontà di rinsaldare i legami tra Stati Uniti e Arabia Saudita, a costo anche di compromettere l'immagine del presidente sui diritti civili.

Di tutti gli incontri, la foto simbolo resterà quella dello storico saluto con il pugno tra Biden e Bin Salman. Quando un giornalista gli ha chiesto di commentare il gesto, il presidente ha risposto con una risata, ma non sembrava nel segno del divertimento.