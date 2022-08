Muore, precipitando per 70 metri da un dirupo per riprendere il cellulare

Sono stati gli uomini del Soccorso Alpino a recuperare, su richiesta dei Carabinieri, il cellulare che per una tragica fatalità, è costato la vita ieri al 30enne di Rovigo. La vittima e la sua ragazza stavano affrontando un'escursione sull'Altopiano di Asiago. All’altezza del diciassettesimo tornante si erano incamminati a piedi per affrontare il suggestivo sentiero che porta ad una formazione rocciosa a strapiombo sulla Val d’Astico e che somiglia tanto ad un altare, da qui il nome Altar Knotto. Qui stavano scattando delle foto quando, stando alle prime ricostruzioni, al ragazzo è caduto il cellulare di mano. E' stato in quel momento che lui, per andare a recuperarlo, è caduto facendo un volo di 70 metri. Un volo che non gli ha lascito scampo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio. Gli uomini del soccorso Alpino hanno trovato la ragazza sotto choc. Forse qualche risposta a quella che è stata una tragica fatalità potrà arrivare dalla macchina fotografica e dal racconto della ragazza.