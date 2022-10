Europa League, Maurizio Sarri sogna traguardi ambiziosi per la sua Lazio

Oggi la Lazio torna a giocare all’Olimpico. C'è la qualificazione in ballo e i biancocelesti puntano al riscatto dopo la brutta sconfitta dell’andata. Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match, ha detto: “Queste sono partite che ci possono dare e togliere. Il rendimento in Europa League è viziato da una gara sbagliata, per il resto abbiamo fatto quel che dovevamo”, e chiede ai suoi di continuare ad esprimersi su certi livelli e soprattutto tornare a vincere. Questa mattina una delegazione della squadra ha fatto un sopralluogo all’Olimpico perché il ct è preoccupato per il manto erboso.