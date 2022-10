Europa League, la Roma sfida a Helsinki l'HJK per l’ultima trasferta del girone

Oggi alle 21.00 alla Bolt Arena i giallorossi devono vincere per restare in Europa League. La Roma è obbligata a vincere se vuole qualificarsi alla fase successiva della competizione. José Mourinho è stato chiaro alla vigilia della sfida con l'Helsinki: “E' un match difficile che dobbiamo vincere assolutamente e non voglio guardare agli altri risultati”. La Roma dovrà fare a meno di Zaniolo squalificato. Il tecnico della Roma non parla dei possibili problemi della squadra, ma preferisce porre l'attenzione sempre sul gruppo e mai sul singolo. "Tutti dobbiamo segnare di più, degli individui non parlo", così il tecnico della Roma alla vigilia della partita.