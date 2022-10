Kevin Spacey alla sbarra, al via il processo per abusi sessuali

Cinque anni dopo le accuse di abusi sessuali da parte dell'attore Anthony Rapp, Kevin Spacey va alla sbarra in un tribunale federale di New York. Lo riferiscono diversi media americani. L'avvio del processo è previsto per oggi dopo che Rapp fece causa a Spacey, il cui vero nome è Kevin Spacey, nel settembre del 2020. Secondo l'attore, la star di 'American Beauty' e ‘House of Cards’ cercò di 'gratificare il suo desiderio sessuale' durante un incontro ad una festa a Manhattan nel 1986. All'epoca Rapp aveva solo 14anni mentre Spacey 26 o 27 anni. Il processo, tuttavia, non sarà incentrato sulle accuse di aggressione sessuale in quanto sono passati troppi anni da quando sarebbe successo il fatto bensì sugli atti intenzionali da parte di Spacey che avrebbero inflitto un trauma emotivo a Rapp, il quale chiede un risarcimento di 40 milioni di dollari. Spacey, che ora ha 63 anni, nega ogni accusa. L'attore di 'Rent', oggi 50enne, è stato il primo uomo nell'ottobre 2017 ad accusare il premio Oscar Spacey di molestie sessuali. Stando alle sue dichiarazioni, Spacey lo sollevò su un letto e si stese sopra di lui prima che il ragazzino riuscisse a 'divincolarsi' e a scappare. L'intero episodio non sarebbe durato più di due minuti.