L'appello del Papa ai giovani contro la guerra: "Il mondo è in pericolo, siate artigiani di pace"

La voce del Papa torna a invocare la pace. Questa volta il suo appello si rivolge ai giovani.

Ricevendo in Udienza i partecipanti al Pellegrinaggio di giovani dal Belgio indirizza a loro le sue parole: "Stiamo attraversando momenti difficili per l'umanità, che è in grande pericolo - ha detto il Pontefice - pertanto vi dico siate artigiani di pace intorno a voi e dentro di voi; ambasciatori di pace, affinché il mondo riscopra la bellezza dell'amore, del vivere insieme, della fraternità, della solidarietà".

Bergoglio ha poi invitato i giovani a non avere paura delle crisi perchè esse - ha sottolineato - "fanno crescere" e non bisogna confondere le crisi con il conflitto che "ti chiude".

“Voi siete non solo il futuro della Chiesa, ma soprattutto il suo presente; essa ha bisogno di voi, perché la Chiesa è giovane. Ha bisogno della vostra generosità, della vostra gioia, della vostra volontà di costruire un mondo diverso, intriso dei valori di fraternità, di pace, di riconciliazione", ha affermato il Pontefice.

Il Papa ha infine sollecitato i giovani interlocutori a non temere i momenti difficili. "Non abbiate paura di accettare la vostra fragilità, la debolezza", "non avete bisogno di essere supereroi, ma piuttosto persone sincere, vere e libere", ha detto nell'udienza in Vaticano. Poi il Pontefice ha sottolineato l'importanza della gioia: "La gioia deve esserci sempre perché i cristiani con la faccia di veglia funebre non funzionano, non sono cristiani".