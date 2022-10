Calciatori danesi in Qatar senza le famiglie per protesta

I calciatori della Danimarca andranno in Qatar al Mondiale 2022 senza le famiglie al seguito.

Si allineano così alle proteste della Federcalcio danese sulla questione del mancato rispetto dei diritti umani nel Paese che ospiterà il torneo. "Non vogliamo contribuire ai profitti del Qatar e pertanto abbiamo ridotto il più possibile le nostre attività di viaggio", ha fatto sapere la Federazione al quotidiano danese Ekstra Bladet.