Donna carbonizzata, due indagati

Due persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Alice

Neri, 32 anni, trovata carbonizzata dentro un'auto a Concordia, in provincia di Modena, venerdì sera. La sua scomparsa era stata denunciata dal marito il giorno prima.

Le due persone sono a piede libero e l'iscrizione è in vista di alcuni accertamenti che devono essere fatti con le dovute garanzie, mentre proseguono le indagini dei carabinieri. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Molti ancora i punti da chiarire.

Il cadavere della donna era stato rinvenuto nel bagagliaio di una macchina bruciata, in una zona isolata, nelle campagne di Fossa di Concordia sulla Secchia. Vettura intestata ad Alice.

Sabato è stato sentito il marito ed eseguito un sopralluogo nell'abitazione della coppia, e sono stati portati via computer ed effetti personali. Accertamenti anche in una casa a San Possidonio, poco distante dal luogo in cui è stato trovato il corpo. Coinvolta dunque nella vicenda un'altra persona, sembra un uomo.

Anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza in zona si attendono elementi utili per ricostruire il tragitto dell'utilitaria, e per capire se la giovane fosse arrivata lì ancora viva e se sola o con qualcuno.