Harrison Ford torna giovane per Indiana Jones 5

"Non sono gli anni, è il chilometraggio", diceva Harrison Ford nei panni di Indiana Jones ne “I predatori dell'arca perduta”. Era il 1981. Quattro decenni e tanti chilometri dopo, il grande attore, 80 anni compiuti lo scorso luglio, veste ancora i panni del mitico archeologo. E per panni si intendono proprio gli stessi visto che l'atteso quinto film della saga, diretto da James Mangold, che ha raccolto il testimone da Steven Spielberg, è ambientato nel 1944, ossia otto anni dopo gli eventi del primo.

Almeno in alcune scene rivedremo dunque Harrison Ford “com'era” grazie a una tecnologia anti-invecchiamento. Nella sequenza iniziale l'avventuriero-archeologo armato di frusta e fedora è di nuovo alle prese con una banda di nazisti. "Poi si corre in avanti e si arriva al 1969", spiega il regista. "Così per il pubblico non ci sarà un salto concettuale tra anni '40 e '60: gli spettatori potranno sperimentare lo spirito di avventura di allora e poi l'inizio del presente". Per ricreare l'illusione, insieme alla giacca originale indossata nei “Predatori dell'arca perduta”, sono stati utilizzati vecchi filmati.

Contrasto Locandina di Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta

Finora l'utilizzo della tecnologia anti-invecchiamento è stata giudicata poco credibile. L'hanno sperimentata attori come Robert De Niro in “The Irishman” e Kurt Russell nei “Guardiani della Galassia Vol. 2”, ma, secondo i critici, il risultato era che i protagonisti apparivano come rigide versioni di se stessi. Sembra che Ford, invece, abbiamo promosso il risultato su Indiana Jones: "Questa è la prima volta che vedo la tecnologia utilizzata in modo credibile", ha detto l'attore. ''È un po' inquietante. Non credo di voler nemmeno sapere come funziona, ma funziona". Dopo la prima sequenza ambientata nel passato, la narrazione del film salta al 1969 - usando il Ford attuale - ed è in questa epoca che si svolge la maggior parte dell'azione. Il regista ha spiegato che voleva ''l'opportunità di immergersi ‘in una vecchia foto scattata da George Lucas e Steven Spielberg’ e dare al pubblico un'esplosione di adrenalina. In modo da fargli davvero sperimentare letteralmente lo spirito bucaniere di quei primi giorni". La speranza, ha aggiunto la produttrice Kathleen Kennedy, è che il pubblico guardi l'apertura e pensi: "Oh mio Dio, hanno trovato del materiale d'archivio".

Contrasto Harrison Ford in Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta