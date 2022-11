Pallanuoto, World League, il Setterosa tenta l'impresa contro gli Usa

La strada è in salita. Ma non tutto è compromesso. La sconfitta di ieri contro l'Olanda ha reso più difficile il percorso per il Setterosa, ma ancora è possibile conquistare le semifinali.

Oggi alle 13.00, nella terza giornata delle Super Final della World League di pallanuoto, la Nazionale di Carlo Silipo deve compiere l'impresa: battere le olimpioniche degli Stati Uniti, che guidano il raggruppamento a punteggio pieno e vanno a caccia dell'ottavo titolo consecutivo, e poi fare i conti, in caso anche di successo dell'Olanda sul Canada, con la classifica avulsa.

Ieri il Setterosa ha perso 18-17 (5-4, 5-4, 3-4, 5-5) contro le “orange”, ma ha dimostrato ancora una volta di essere tornato una grande squadra giocandosela fino in fondo contro l'Olanda (contro la quale cui aveva perso la "finalina" dei Mondiali di Budapest per poi rifarsi in quella degli Europei di Spalato).