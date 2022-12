Meloni chiude il decennale di Fratelli d'Italia: "Scommessa vinta, ho creduto in questo progetto"

Una scommessa vinta, durata dieci anni: così Giorgia Meloni chiude la festa del suo partito, quel Fratelli d’Italia vincitore delle elezioni dello scorso 25 settembre. Vittoria che le ha permesso di planare su Palazzo Chigi come prima donna presidente del Consiglio nella storia dell’Italia repubblicana.

La premier sale in un clima festante sul palco della kermesse dei “patrioti” (come ama definire non solo i membri del movimento, fondato con Ignazio La Russa, Guido Crosetto e altri fedelissimi nel 2012, ma tutti coloro che hanno a cuore l’amor di patria e le sorti della nazione – termine che preferisce a “Paese”). Giorgia Meloni è arrivata a piazza del Popolo, nella tensostruttura che ha ospitato il decennale di FdI, accolta da tanti applausi, molti selfie e i cori inneggianti “Giorgia, Giorgia!”.

“Tutti erano certi che il partito non sarebbe sopravvissuto” dice ancora la presidente del Consiglio. E invece, per un piccolo movimento con numeri da “riserva indiana”, arrivato a conquistare il governo dell’Italia, è più che una rivincita. “Ho sempre creduto che questo progetto potesse funzionare” aggiunge ancora Meloni, ricordando che “questa festa guarda al futuro”, ai prossimi successi elettorali di Fratelli d’Italia, “senza dimenticare da dove veniamo”, vale a dire il bagaglio culturale e ideologico che si raccoglie intorno alla “fiamma tricolore”, emblema così controverso e contestato ma fieramente nel simbolo di FdI.

L’impegno, quindi, è rivolto al lavoro che attende questo partito relativamente giovane, passato dall'1,96% delle politiche 2013 al 26% delle ultime consultazioni elettorali. Un lavoro che “può farlo diventare un grande partito conservatore”, dice ancora Giorgia Meloni, che motiva un consenso in crescita, “che sale, perché la realtà viene fuori. Tanti guardavano a noi con interesse ma erano spaventati, perché veniva fatto su di noi un racconto irreale. Spero di poter convincere altre persone”.