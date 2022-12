Brian May: "Chiamatemi Sir". Lo storico chitarrista dei Queen insignito del prestigioso titolo

L’artista ha commentato l’onorificenza con l’approccio schivo e autoironico che lo ha sempre contraddistinto: “Sorrido ogni volta che qualcuno dice la parola Sir. Non so se dovrei essere 'Sir Brian' o 'Sir Bri' anche se credo che, ufficialmente, dovrei essere chiamato Sir Brian Harold May”.

Brian May, dello storico gruppo dei Queen, è diventato Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico: il chitarrista e autore è stato insignito del titolo di Sir nella lista dei nominativi, firmata per la prima volta da Re Carlo III, in virtù dei suoi servigi “resi alla musica e per i servizi di beneficenza”.

Brian May durante l'esibizione a Buckingham Palace in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

Tramite la sua associazione Save me trust, Brian May si è speso negli anni in una lunga campagna contro l’abbattimento dei tassi (ritenuti responsabili della tubercolosi bovina) e contro la caccia alla volpe: "Ho sempre ritenuto errata l’idea di chi pensa che gli esseri umani siano la specie più importante di questo pianeta. Sono convinto che, se ci vedesse un alieno, non la penserebbe in questo modo. Sono invece certo che ogni specie e ogni essere vivente abbiano il diritto di avere una vita e una morte degni di questo nome” ha commentato in passato .

“Questo titolo sarebbe stato un grande onore per mio padre, che non è più qui tra noi. Ma penso che sarebbero stati entusiasti entrambi i miei genitori. D’altronde credo che questo sia uno dei primi pensieri che ti attraversano la testa quando qualcuno ti conferisce una onorificenza: oh mio padre e mia madre ne sarebbero contenti!”, ha commentato l’autore di We will rock you e Who wants to live forever.

Ma dopo quello per i genitori, il primo pensiero è stato per Roger Taylor, altro autore, nonché batterista, dei Queen. Un rapporto di affetto condito dal sano antagonismo e collaborazione che da ormai sessanta anni lega i due artisti: “Ovviamente ho comunicato subito la notizia a Rog, che mi ha fatto i suoi sinceri auguri e complimenti. In questi ultimi anni siamo andati d’accordo e forse dovrei toccare ferro, quando lo dico, dato che in passato abbiamo spesso discusso.

Ma è anche vero che lo abbiamo fatto come fratelli, volendoci bene e rispettandoci. Posso affermare che siamo un sostegno l’uno per l’altro”, ha concluso Brian May.