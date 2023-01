La Juventus a fatica batte il Monza 2-1 e trova la Lazio ai quarti

Poco dopo, Chiesa fa tutto da solo e, nonostante la trattenuta di Antov, rientra sul destro e trova un gol da applausi aiutato dal palo interno. E' la rete che permette alla Juve di strappare il pass per la qualificazione, ai quarti di finale in programma il 2 febbraio contro la Lazio allo Stadium.

I bianconeri non riescono a sfondare, Landucci, in panchina al posto dello squalificato Allegri, lancia Locatelli e Chiesa all'ora di gioco, anche Palladino fa la sua girandola di cambi con Rovella, Carlos Augusto, Izzo e Vignato.

La prima occasione per i padroni di casa arriva con Iling-Junior, tra i migliori in campo, già dopo cinque minuti, il classe2003 trova Fagioli che fallisce un rigore in movimento sfiorando il palo.

Chiesa: “Dobbiamo riportare la Juve dove merita”

"È stato un anno molto brutto per me il 2022. Quest'anno sto pensando ad allenarmi e a tornare in forma. Ora devo giocare, mettere minuti sulle gambe, tornare a giocare ogni tre giorni, cosa in cui sono penalizzato però ci sto provando".

Lo ha detto l'attaccante nel dopo partita, che poi ha aggiunto:

"Al Maradona abbiamo giocato molto male, siamo stati poco aggressivi. Stasera dobbiamo fare i complimenti al Monza, ha giocato bene, ma noi siamo stati concentrati. Con la qualità che abbiamo possiamo ribaltare le partite ma dobbiamo sicuramente giocare meglio".

Il bianconero poi guarda avanti: "Dobbiamo alzare l'asticella. Non l'abbiamo fatto a Napoli, ma ci siamo subito messi sotto. Pensiamo a domenica e all'Atalanta per riportare la Juve dove merita di essere".