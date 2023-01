Alle 15 scontro salvezza Cremonese - Monza

"Ci sono pochi discorsi da fare. Questa è una partita importante, dobbiamo fare il massimo. Solo questo c'è da dire", così nella conferenza stampa alla vigilia del match, Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese.

Allo stadio Giovanni Zini, alle 15, è in programma il derby contro l'altra neopromossa lombarda, ovvero il Monza di Raffaele Palladino. Un appuntamento decisivo. Una gara quanto mai delicata per la Cremonese, fanalino di coda in Serie A con soli sette punti all'attivo e fin qui mai vincitrice in campionato. "Vogliamo invertire questa nostra tendenza. Il Monza è una squadra costruita per un obiettivo diverso da quello della salvezza, hanno una rosa importante: c'è rispetto per loro ma ce la giocheremo. Non credo di cambiare la linea difensiva a tre: possiamo giocare sia a tre che a quattro, l'abbiamo fatto e lo sappiamo fare ma non è un problema determinante in questa situazione" ha precisato Alvini.

Dall'altra parte c'è il Monza, partito benissimo, che arriva allo stadio Giovanni Zini consapevole di aver iniziato alla grande il 2023, raccogliendo altri 2 punti contro la Fiorentina prima e in casa contro l'Inter. Alla vigilia del derby lombardo, Raffaela Palladino, tecnico del club brianzolo: "Dobbiamo cavalcare il momento positivo ma questo non deve distoglierci dal nostro percorso", e sottolinea "Per noi la salvezza è come vincere lo scudetto e dobbiamo concentrarci su quello. Siamo felici del percorso che stiamo facendo, un percorso di crescita da parte di tutti ma è ancora lungo. Va bene l'entusiasmo, le prestazioni sono convincenti ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo mantenere la calma, l'umiltà, domani è uno scontro salvezza su un campo difficile. Non dobbiamo guardare la classifica e pensare a fare una grande prestazione".