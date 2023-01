Usa. "Soffre di grave demenza": l'ex pornostar Ron Jeremy non sarà processato per stupro

La pornostar Ron Jeremy soffre di "grave demenza" e sarà dichiarato non idoneo a sostenere un processo per stupro. E'

quanto riporta il Los Angeles Times. A Jeremy, che è apparso in più di 1.700 film hard dagli anni '70, è stato ordinato di sottoporsi a esami psichiatrici prima di un processo per accuse di violenza sessuale contro 21 donne e ragazze.

Il Los Angeles Times, citando un'e-mail che ha ottenuto, ha riferito che esperti di salute mentale sia dell'accusa che della difesa hanno scoperto che è mentalmente incapace, con poche possibilità di recupero."Come risultato dell'accordo degli esperti, l'imputato sarà dichiarato incapace di essere processato... la sua prognosi di miglioramento non è buona", ha scritto il vice procuratore distrettuale della contea di Los Angeles Paul Thompson nell'e-mail visionata dal giornale.

"Se non migliora, non saremo in grado di processarlo per i suoi crimini. Poiché i procedimenti penali sono sospesi fintanto che è incompetente, non possiamo nemmeno ottenere da lui una dichiarazione di colpevolezza o discutere altre misure per ottenere giustizia per le vittime in questo caso", prosegue l'e-mail.

Jeremy è stato inizialmente incriminato nel gennaio 2020 e successivamente i pubblici ministeri hanno aggiunto altre denunce contro di lui. In passato Jeremy ha negato tutte le accuse.