All'asta la più antica Bibbia ebraica ad un prezzo da capogiro: 50 milioni di dollari

La più antica e completa Bibbia ebraica, risalente a più di 1.000 anni fa, sarà venduta a maggio per un prezzo che potrà arrivare fino a 50 milioni di dollari, l'ha annunciato la casa d'aste Sotheby's.

Il manoscritto Sassoon, dal cognome del suo più noto proprietario, David Solomon Sassoon (morto nel 1942), risale al 900 d.C. e rappresenta "la Bibbia ebraica più completa (...) valutata tra i 30 e i 50 milioni di dollari, uno dei manoscritti più costosi mai venduti", spiega Richard Austin, responsabile dei libri antichi e dei manoscritti di Sotheby's.

La vendita avrà luogo durante la stagione delle aste primaverili di dipinti contemporanei, moderni e impressionisti organizzata dal colosso newyorkese. Per quanto riguarda i potenziali acquirenti, Austin considera la lista "un pozzo senza fondo". È un "testo fondante della civiltà. È difficile trovare un testo che abbia avuto più influenza della Bibbia sulla storia dell'umanità". Il codice - che è stato autenticato con il test del carbonio-14 ed è in condizioni eccezionali - manca solo di alcune pagine e comprende 24 libri della Bibbia ebraica provenienti dai famosi Rotoli del Mar Morto, risalenti al III secolo a.C.

Gli esperti ritengono che il manoscritto sia stato redatto da un singolo scrivano su oltre 400 pergamene per cui sarebbero state necessarie le pelli di oltre 100 animali. Pesa quasi 12 kg (oltre 26 libbre). Secondo il Nyt ne erano perse le tracce in Siria a tra il XIII e il XIV secolo, poi il buio per circa 600 anni fino a ricomparire in una vendita a Francoforte dove il manoscritto venne acquistato da David Solomon Sassoon, che lo ripose nella sua collezione con il numero 1053 che compare sul retro della copertina (moderna). All'epoca Sassoon pagò 350 sterline per aggiudicarselo. Nel 1978 i suoi eredi lo vendettero al fondo pensionistico delle ferrovie britanniche per 320.000 dollari. Il fondo nel 1989 lo vendette ad un'asta per 3,19 milioni di dollari. Attualmente è del collezionista Jaqui Safra. Le più recenti aste da record di questo genere sono state quelle sul Codice da Vinci che si è aggiudicato nel 1994 Bill Gates per 30,8 milioni di dollari. Nel 2021, ricorda il quotidiano americano, è stato stabilito un nuovo primato con 43,2 milioni pagati dal magnate Ken Griffin per una delle prime copie della costituzione Usa. Il Codice Sassoon non è la copia dell'Antico Testamento ebraico più antica che si conosca, i rotoli del Mar Morto sono datati nel III secolo a.C., ma è giunto sostanzialmente integro ai nostri tempi, a differenza di altri manoscritti dell'antichità.