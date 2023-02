Salerno, violenza sessuale su due bimbe, arrestato un 60enne

Un uomo di 60 anni, originario di Cava de' Tirreni, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su due sorelline nel Salernitano.

I carabinieri di Fisciano, in provincia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti dell'uomo, domiciliato a Mercato San Severino, per i reati di violenza sessuale aggravata e corruzione di due minorenni.

L'indagine è partita in seguito a una segnalazione della madre delle due bambine al Centro servizio emergenza infanzia. La denuncia ha permesso di ricostruire i "gravi e reiterati" episodi di violenza, subiti negli anni dalle due bambine fino al 2022.