I sorteggi per Champions, Europa e Conference League in diretta dalle 12.00

Siamo nella casa del calcio Uefa di Nyon, in Svizzera. In Champions League sono otto le squadre rimaste in corsa, oggi dalle 12 sapremo le combinazioni delle partite per i quarti di finale. Sono tre le italiane coinvolte: Milan, Inter e Napoli. Quest'ultima per la prima volta nella storia. Le partite si giocheranno: quarti 11-12 aprile (andata), 18-19 aprile (ritorno); semifinali 9-10 maggio (andata), 16-17 maggio (ritorno). La finale sarà a Budapest il 10 giugno. Le otto in gara per la Champions Bayern Monaco

Benfica

Chelsea

Inter

Manchester City

Milan

Napoli

Real Madrid

Alle 13 tocca al sorteggio per l'Europa League. Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. Le semifinali si svolgeranno l'11 maggio (andata) e il 18 maggio (ritorno) e porteranno alla finale del 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest in Ungheria. Nella fase a eliminazione diretta non vale la regola dei gol in trasferta, abolita all'inizio della stagione 2021/22. Gli incontri in parità proseguiranno ai tempi supplementari e ai rigori indipendentemente dal risultato complessivo. Le otto in gara per l'Europa League Royale Union (Belgio)

Bayer Leverkusen (Germania)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Roma (Italia)

(Italia) Siviglia (Spagna)

Juventus (Italia)

(Italia) Manchester United (Inghilterra)

Feyenoord (Olanda)