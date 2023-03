Al Bentegodi il Verona contro il Monza prova a salire sull'ascensore della classifica

Il Verona è reduce da due sconfitte di fila con Roma e Fiorentina, dopo un filotto di vittorie che avevano fatto ben sperare in uno sprint per un gran finale di stagione. Ma la classifica brucia e la squadra veneta è ancora 18esima in classifica.

Il Monza è a 32 punti e serenamente può puntare a chiudere l'annata nella metà alta della classifica. Nella scorsa giornata ha battuto 2-1 l’Empoli dopo due sconfitte consecutive con Milan e Salernitana.



Zaffaroni non può affidarsi completamente ai suoi campioni a Ngonge e Duda, forse solo il secondo potrebbe essere in campo. Di punta saranno Gaich e Lasagna. Infortunati, oltre ad Henry, ci sono anche Hrustic, Ceccherini e Sulemana. Mentre Veloso e Djuric dovrebbero giocare.

Nel Monza assenti Rovella e Mota che risentono di problemi muscolari. Palladino vorrebbe confermare Caldirola in mezzo alla difesa a scapito di Marlon, sulle fasce ci saranno Birindelli e Carlos Augusto. In attacco Petagna e Caprari con Ciurria.