Coppa del Mondo. Bis d'oro con Minisini e Cerruti-Ruggiero

La tappa di Coppa del mondo andata in scena in Canada premia Giorgio Minisini e il nuovo doppio femminile azzurro.

Nessun italiano in gara nella giornata inaugurale.

Nella seconda c'è l'esordio delle giovani Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea che nel singolo libero sono rispettivamente sesta con 153.1791 e ottava con 151.0916; finale vinta dalla giapponese Yukiko Inui con 319.8291, già seconda nel tecnico alle spalle della fuoriclasse ucraina Marya Fiedina.

Il campione d'Europa Giorgio Minisini, tra i più attesi della manifestazione, si aggiudica il singolo free con 296.1209 punti: 24.5500 per le difficoltà, 90.000 per l'impressione artistica e 206.1209 per l'esecuzione.

In chiusura la singolista azzurra, plurimedagliata, Linda Cerruti e la doppista, neo campionessa mondiale ed europea, Lucrezia Ruggiero si presentano alla grandissima e si aggiudicano il loro primo doppio free con 321.2667 punti, battendo le sorelle ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiiva e le israeliane Shelly Bobritsky e Ariel Nassee, vincitrici del tech.

Doppio impegno, infine, per le new entry Vernice e Rizea che nel duet free sono quinte assolute e terze delle europee.