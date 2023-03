Serbia e Kosovo, è accordo a metà. L'ostinata mediazione Ue strappa un'intesa informale

Ci sono volute dodici ore di intensi negoziati per districare una contesa che ha quasi 25 anni di vita e radici in lunghi secoli di ostilità. Ma alla fine l'intesa c'è - una prima intesa, parziale e informale ma niente affatto scontata: grazie alla paziente mediazione dell'Unione europea.

L'annuncio infatti è arrivato per voce dell'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Ue, Josep Borrell: "Kosovo e Serbia hanno acconsentito all'applicazione dell'allegato all'accordo per il processo di normalizzazione delle relazioni". Dietro il linguaggio tecnico-diplomatico, il via libera al riconoscimento da parte dei due Paesi dei rispettivi documenti ufficiali, in modo che i cittadini possano viaggiare liberamente e che la Serbia non impedisca al Kosovo di aderire alle organizzazioni internazionali.

Alla vigilia le previsioni non erano rosee. Anche sotto la pressione delle piazze nazionaliste serbe, Belgrado aveva ribadito che non avrebbe mai riconosciuto il Kosovo e non l'avrebbe aiutato a entrare nelle Nazioni Unite. Del resto, il Kosovo a prevalente etnia albanese nasce proprio da una guerra d'indipendenza contro lo Stato serbo: quella del 1998-1999 che provocò 11mila civili uccisi e 800mila sfollati e che si risolse solo dopo l'intervento armato della Nato che a lungo bombardò la Serbia. Il Kosovo è accettato come Stato indipendente da circa la metà degli Stati membri dell'ONU, ma grandi potenze come Russia e Cina non l'hanno mai riconosciuto.