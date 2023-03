A Soldeu, sui Pirenei, le finali della stagione di coppa del mondo

A Soldeu, sui Pirenei, si chiude la stagione di coppa del Mondo di sci alpino. La discesa libera degli uomini è mercoledì 15 marzo alle 10 e quella donne alle 11,30: nelle due discipline i giochi sono fatti da tempo con il norvegese Aleksander Kilde e l'azzurra Sofia Goggia che hanno già vinto le relative coppe di specialità.

Goggia cerca la sesta vittoria stagionale per suggellare un grande 2022/23. Ma anche Elena Curtoni potrebbe darci soddisfazioni e chiudere al terzo posto nella classifica finale della discesa: la valtellinese deve difendere i suoi 308 punti dall'attacco che certamente le sferrerà la svizzera Corinne Suter che ne ne ha 289.

La prova delle donne

Nella seconda ed ultima prova crono l'austriaca Nina Ortlieb è stata la più veloce infliggendo 64centesimi alla slovena Ilka Stuhec e 1"17 a Sofia Goggia, che non ha però tirato al massimo delle sue possibilità.

Nonoposto per Federica Brignone a 2"12 dalla Ortlieb, ed è buono il16/o tempo di Marta Bassino a 2"57 dalla vetta. Elena Curtoni ha accusato 2"82 di ritardo ed è 18/a.

"Sono contenta perché avere già vinto la Coppa con 200 punti di vantaggio fa stare proprio sereni - ha detto Sofia Goggia -. Per le altre tre coppe vinte sono sempre arrivata con distacchi molto più stretti. Quest'anno posso gareggiare in tranquillità per poi dedicarmi al superG. E' un manto nevoso salato è quindi molto scivoloso. Oggi è diventato più compatto ed è andata decisamente meglio''.

Curtoni invece nella sua prova è stata danneggiata da qualche folata di vento.

La prova degli uomini

Nell'ultima prova uomini è stato il norvegese Adrian Sejerstedad imporsi con il tempo di 1'28"53. A 88 centesimi si è piazzato l'austriaco Marco Schwarz mentre terzo a 1?01 è arrivato l'altro austriaco Vincent Kriechmayr. Al quarto posto si però inserito l'azzurro Dominik Paris, con 1"07 di ritardo mentre al sesto posto si è piazzato Mattia Casse, a 1"22 dal leader. Più indietro Florian Schiede. ''Mi sono fatto una idea delle linee da seguire in gara e le sensazioni sono abbastanza positive"