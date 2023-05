Erling Haaland, il bomber del City diventa il primatista di gol stagionali in Premier League

Record che ha tenuto per quasi trent'anni, ora il norvegese del Manchester City, è arrivato a quota 35, quando mancano ancora cinque giornate al termine e dunque potrà ulteriormente alzare l'asticella. Il bomber rispetto a Cole e Shereer ha a disposizione 4 match in meno, considerando che all'epoca la Premier annoverava 22 squadre e dunque le partite a disposizione erano 42, contro le 38 di oggi. Haaland ha segnato il gol del record al 70′, quando il risultato era già sull'1-0 (nel finale sarebbe poi arrivato la terza rete del City), spingendo sempre più la squadra di Guardiola verso il titolo: adesso è prima con un punto di vantaggio sull'Arsenal e una partita in meno. “È incredibile sono davvero felice e sono anche felice per i tre punti” ha detto Erling alla BBC.

Haaland aveva già stabilito un record per una stagione di 38 partite, battendo i 32 gol di Mohamed Salah ex Roma e Fiorentina che ora milita nel Liverpool stagione 2017-18.

"Se festeggio a casa il traguardo? Sono molto felice di questo record ma non voglio pensarci e neppure ad altri. Ora torno a casa, mangio qualcosa e gioco ai videogiochi. Non dico quale se non mi prendono tutti in giro. Poi andrò a letto. Ecco come festeggio questo traguardo".

Il devastante bomber è stato festeggiato in maniera trionfale al termine del match, una cosa che si concede raramente ad una sola persona: l'attaccante norvegese ha infatti ricevuto il picchetto d'onore dall'intera squadra e dallo staff del City mentre si incamminava verso il tunnel dopo la vittoria per 3-0 sul West Ham. Festeggiato anche da Pep Guardiola che gli ha rifilato una vera e propria mazzata, quasi un cazzotto portato dall'alto in basso, Erling ha incassato senza battere ciglia e con il suo solito sorriso sulle labbra.