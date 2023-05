Il "Superclasico" derby di Buenos Aires tra River e Boca finisce con una maxi rissa e 7 espulsi

Finale da dimenticare per il 260esimo Superclasico argentino vinto per 1-0 dal River Plate sul Boca Juniors. Maxi-rissa in campo, sette espulsi e l'intervento della polizia sul terreno di gioco. Tutto parte dal rigore concesso dall'arbitro Herrera, su indicazione del Var ai biancorossi padroni di casa al 93mo minuto, trasformato dall'attaccante colombiano Miguel Borja, con trascorsi in Italia, al Livorno nel 2013. In pochi secondi si accende un parapiglia tra Augustin Palavecino del River e il portiere del Boca ex Samp, Sergio Romero, che è rapidamente degenerato in una battaglia in mezzo al campo.