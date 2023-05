In 60mila per Bruce Springsteen al Circo Massimo

Si aspetta quindi l'assalto dei 60mila che sono riusciti a mettere le mani sul prezioso biglietto d'ingresso che consentirà di assistere al concerto, seconda tappa - dopo quella che appunto c'è stata giovedì sera al Parco Urbano "Bassani" di Ferrara, delle tre tappe italiane inserite nel tour mondiale di The Boss. Dopo Roma toccherà all'autodromo di Monza - Parco della Gerascia, martedì 25 luglio, e quella sarà l'ultima tappa europea del tour, quando The Boss poi sorvolerà nuovamente l'Atlantico per proseguire in America l'ennesima cavalcata trionfale in carriera.

Sono 7 anni che Springsteen non si esibisce a Roma, l'ultima volta fu sempre al Circo Massimo, luogo ormai eletto a location di pregio storico anche per gli artisti dei giorni nostri. E lo sarà sicuramente quando alle 14 ci saranno le aperture del pubblico all'area concerto, divisa in due settori (Pit e Posto Unico), ognuna con i propri servizi, sia punti ristoro con cibo e bevande, che toilette.



Alle 16,30 sul palco gli artisti supporter: dapprima The White Buffalo, che costituisce il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale, seguito alle ore 17.45 da Sam Fender, giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act. E alle 19,30 in scena The Boss e la E Street Band.