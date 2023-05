Primo maggio di scontri in tutta la Francia: 291 arresti e 108 agenti feriti

Sono 200 le persone fermate in tutta la Francia a causa degli incidenti scoppiati in varie città del Paese nel corso delle manifestazioni per il Primo Maggio secondo un'ultima valutazione del ministero dell'Interno citata dal quotidiano Le Figaro. Almeno dieci agenti di polizia sono rimasti feriti e portati in ospedale a Parigi, mentre le persone fermate durante gli scontri nella Capitale francese sono 68. Le manifestazioni del Primo Maggio in Francia sono state l'occasione per protestare, nuovamente, contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, con centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Francia per un Primo Maggio "combattivo".

Le manifestazioni rappresentano il 13esimo giorno di mobilitazione intersindacale contro la riforma delle pensioni e arrivano dopo che il Consiglio Costituzionale ha convalidato la parte principale del testo e lo ha promulgato.

Ancora unita la coalizione intersindacale contro la riforma delle pensioni, anche se le strategie potrebbero divergere sul proseguimento del movimento. "Questo Primo Maggio è uno dei più forti del movimento sociale", ha detto la segretaria generale del sindacato CGT Sophie Binet, mentre il suo omologo della CFDT Laurent Berger ha elogiato "una mobilitazione molto ampia".

Nella capitale, così come in altre città della Francia, gli agenti hanno usato lacrimogeni e cannoni ad acqua. A Parigi le frange radicali dei manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia e rotto le vetrine di banche e agenzie immobiliari.

Nelle altre città, si registrano 40 arresti a Lione dove violenze e danni significativi hanno punteggiato la manifestazione intersindacale. Incidenti legati secondo la prefettura alla presenza di "2000 individui a rischio tra cui 1000 blocchi neri". Almeno quattro auto sono state date alle fiamme lungo il percorso e pensiline degli autobus, negozi, banche, compagnie assicurative e agenzie immobiliari sono state vandalizzate. La polizia ha 15 feriti leggeri nei propri ranghi e un altro gravemente alla mano. Anche sei manifestanti sono rimasti leggermente feriti.

A Nantes, gli scontri, durati gran parte del pomeriggio, hanno causato molti feriti, tra cui un manifestante colpito alla mano, secondo la prefettura. I manifestanti hanno anche dato fuoco a due auto. 24 poliziotti e gendarmi schierati sul terreno sono stati feriti, secondo il procuratore della Repubblica della città Renaud Gaudeul. 29 persone sono state arrestate.

Il corteo parigino è cominciato intorno alle 14:30 sotto la pioggia ma poco dopo è stato separato in due dalla polizia. C'è una parte iniziale del corteo che si è staccato da quello sindacale ed è la parte dove ci sono i facinorosi che stanno provocando danni all'arredo urbano e anche contro filiali bancarie o agenzie immobiliari. I gendarmi hanno cercato di caricare per cercare di disperdere questo blocco.