Tre marche di salame a rischio listeria e salmonella: il richiamo del Ministero della Salute

Richiamate dal Ministero della Salute per rischio microbiologico tre marche di salame. Oggi è stato il turno di Mariga, salame nostrano dolce: il produttore di Vicenza ha trovato tracce di listeria, un batterio che si manifesta in genere con sintomi gastrointestinali e può risultare grave in donne in gravidanza e persone immunocompromesse. Tra le avvertenze: il ritiro del prodotto dove è presente.

Di ieri invece i richiami per il filone di salame e il bastone di salame del Salumificio Colombo Luigi Srl di Lecco dove sono state rilevate tracce di salmonella, un batterio che provoca febbre e sintomi gastrointestinali. In questo caso il ministero chiede che a chi li ha acquistati di evitare di consumarli e riportarli al negozio.