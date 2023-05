Zelensky sferza la Lega Araba: "Alcuni nel mondo, e anche qui tra di voi, hanno chiuso gli occhi"

“Sfortunatamente, ci sono alcuni nel mondo - e anche qui, tra di voi - che hanno chiuso un occhio. Che chiudono gli occhi davanti alle prigioni e alle annessioni illegali”: sferza la platea della Lega Araba, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo intervento al vertice che si tiene a Gedda, in Arabia Saudita, dove è stato invitato come ospite. Il leader di Kiev ha esortato i partecipanti a guardare al conflitto “con uno sguardo onesto”.

Zelensky ha preso la parola al vertice arabo rendendo omaggio ai “guerrieri” che rappresenta e al popolo ucraino: “Gli ucraini non hanno mai scelto la guerra. Ma non ci sottometteremo mai a stranieri o colonizzatori. Ecco perché combattiamo”, ha detto il leader di Kiev. “Sono sicuro che capirete la nostra principale emozione, l'appello principale che voglio lasciare a Gedda, a tutti voi, per aiutare a proteggere la nostra gente, compresa la comunità musulmana ucraina” ha proseguito. “La Crimea e i tatari dovrebbero rimanere parte integrante della comunità musulmana del mondo, ma la Crimea è stata la prima a soffrire dell'occupazione russa. Soprattutto, coloro che hanno dovuto subire l'occupazione sono musulmani”, ha aggiunto.

“Il presidente Zelensky ha invitato Muhammad bin Salman a visitare l'Ucraina e lo ha anche ringraziato per aver sostenuto la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina” ha scritto in un messaggio su Telegram il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak, in merito all'incontro tra Zelensky e il principe ereditario saudita.