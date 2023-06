17enne uccisa a coltellate a Roma, il corpo in un carrello della spesa. Fermato un coetaneo

Uccisa a coltellate, chiusa in un sacco nero, trasportata in strada per un centinaio di metri dentro un carrello della spesa, fino a un muretto accanto ai bidoni della spazzatura.

Gli agenti della Squadra Mobile seguono dunque le tracce di sangue sul terreno, ascoltano i testimoni, arrivano a un palazzo non lontano.



Un coetaneo della vittima abita lì. Rapidamente indiziato del delitto, viene fermato e interrogato a lungo in questura, fino a tarda notte.

Sarà ora importante l'autopsia - disposta subito dal magistrato minorile - per ricostruire i fatti e i tempi. In base alle prime ricostruzioni, l'omicidio potrebbe risalire a diverse ore prima, ma non è escluso che la 17enne possa anche essere morta da qualche giorno. Tutto è ancora da chiarire, dai dettagli dell'omicidio al movente, fino all'eventuale coinvolgimento di altre persone.



Transennata la strada, la polizia ha iniziato a raccogliere le testimonianze dei residenti.

Già acquisite anche tutte le telecamere della zona, dove i giovani del quartiere si sono assiepati fino a tarda sera per discutere della violenza che si è abbattuta su una ragazza come loro.