L'universo ci parla: catturato per la prima volta il ronzio delle onde gravitazionali

L’universo ci parla: e finalmente la sua voce è stata catturata. Un gruppo di astronomi internazionali ha recentemente annunciato la scoperta di una prova convincente di un fenomeno a lungo teorizzato: cioè che le onde gravitazionali generano un "ronzio di sottofondo" che risuona in tutto l'universo. Questo risultato scientifico è stato ottenuto grazie agli sforzi congiunti di centinaia di scienziati che hanno impiegato radiotelescopi in diverse parti del mondo, tra cui Nord America, Europa, Cina, India e Australia.

Già nel passato, Albert Einstein aveva ipotizzato che quando oggetti di enorme massa si muovono nello spaziotempo, il tessuto stesso dell'universo viene distorto, generando delle onde che si propagano attraverso di esso. Queste distorsioni sono state talvolta paragonate alla musica di sottofondo che permea l'universo. Nel 2015, gli scienziati riuscirono per la prima volta a rilevare le onde gravitazionali utilizzando un esperimento noto come LIGO, confermando così le previsioni di Einstein. Tuttavia, fino ad ora, i metodi utilizzati erano in grado di rilevare solo onde ad alte frequenze, come ha spiegato Chiara Mingarelli, membro di NANOGrav e astrofisica presso l'Università di Yale.

Quei rapidi "cinguettii" provengono da momenti specifici in cui buchi neri relativamente piccoli e stelle morte si scontrano l'un l'altro, ha detto Mingarelli. Nell'ultima ricerca, gli scienziati stavano cercando onde a frequenze molto più basse. Queste lente increspature possono impiegare anni o addirittura decenni per scorrere su e giù, e probabilmente provengono da alcuni degli oggetti più grandi del nostro universo: buchi neri supermassicci miliardi di volte la massa del nostro sole. Le galassie in tutto l'universo si scontrano e si fondono costantemente. Mentre ciò accade, gli scienziati ritengono che anche gli enormi buchi neri al centro di queste galassie si uniscano e si blocchino in una danza prima che alla fine collassino l'uno nell'altro, ha spiegato Szabolcs Marka, astrofisico della Columbia University che non era coinvolto nella ricerca. I buchi neri emettono onde gravitazionali mentre circolano in questi accoppiamenti, noti come binari. "I binari dei buchi neri supermassicci, che orbitano lentamente e con calma l'uno intorno all'altro, sono i tenori e i bassi dell'opera cosmica", ha detto Marka.