Vasco a Roma: "Città meravigliosa ed eterna"

"Una bellissima donna che mi ha affascinato e conquistato al primo incontro. Da quando ci venivo in giro per promozione in Rai nei primi Anni ‘80 e la giravo a piedi, sconosciuto e libero, alla svolta con ’Vita spericolata'. Ricordo i primi concerti allo Stadio Flaminio, che dopo di me non è stato più concesso. E poi all'Olimpico, dove suono dal 1991. Un anno fa, dopo le due memorabili serate al Circo Massimo, ho ricevuto pure la Lupa d'Oro: mi avete incoronato gladiatore". Così Vasco Rossi parla di Roma in una intervista esclusiva a Il Messaggero. "Roma è Roma, ci sto sempre bene. Respiro la sua aria: quel ponentino, qui, mi ha sempre portato bene. Avrà anche le sue criticità. Chi non he ha. Però per me sarà sempre la città eterna, la nostra capitale internazionale. Maestosa, ricca di storia e della sua grandezza", dice Vasco Rossi.