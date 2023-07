Borse europee in cauto rialzo

Chiusura positiva per le borse europee nel primo giorno della settimana. Milano chiude a +0,34%, Londra +0,23%, Parigi e Francoforte +0,45%. A Wall Street, dopo una partenza in cauto rialzo, il Nasdaq si porta sotto la parità.

Gli investitori restano cauti in vista della pubblicazione mercoledì del rapporto sull'inflazione che sarà decisivo per comprendere le prossime mosse sui tassi di interesse della Federal Reserve nel corso del mese. I deboli dati provenienti dalla Cina alimentano, invece, le preoccupazioni di un rallentamento economico incombente. Tra i titoli in evidenza le banche guidate da Bper +2,52% e Mps +1,75%. Maglia rosa Finecobank +3,27%. In fondo al listino gli energetici con Erg -1,06% e Terna -0,86%. Il gas intanto scende a 30,2 euro mwh, il petrolio è stabile sui 78 dollari al barile. Lo spread è a 172 punti base il rendimento decennale scende al 4,35%.