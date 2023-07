Mondiali di nuoto, sorprese e delusioni non soltanto per l’Italia. Le gare di oggi e dove vederle

Per rimanere sulle specialità delle lunghe distanze, non può non aver sorpreso la mancata qualificazione per la finale degli 800 di Florian Wellbrock , il 25enne tedesco, argento ai campionati iridati di Budapest 2022 e qui a Fukuoka medaglia d’oro nei 10 chilometri.

Guardando dentro i confini nazionali, non ci si può che rammaricare del precario stato di salute del capitano Gregorio Paltrinieri che soltanto grazie ad un’enorme prova di coraggio e resistenza ha conquistato l’argento nella 5 chilometri in acque libere dopo essere rimasto fuor dal podio nella 10 chilometri ed essere arrivato ottavo nella finale degli 800. Il campione carpigiano ha poi rinunciato a nuotare i 1500 ed è già rientrato in Italia.

Ma si sa, l’anno preolimpico è sempre particolare: alcuni campioni preferiscono concentrarsi sull’appuntamento a cinque cerchi e la loro forma non riesce ad essere al top; altri, magari più giovani, “esplodono” per cercare la ribalta internazionale, altri ancora, protagonisti di edizioni passate, cominciano ad accusare gli anni vissuti sempre al vertice delle classifiche.

Edizione delle sorprese questa dei mondiali 2023 in corso a Fukuoka, e non tutte positive.

Ma veniamo alle gare di oggi.

Occhi puntati soprattutto su Simona Quadarella. La romana della Canottieri Aniene, già argento nei 1500 stile libero nella vasca giapponese, è in acqua per le batterie degli 800 stile libero donne. Per l’azzurra operazione relativamente facile l’ingresso nelle prime otto, tenendo presente che è sempre salita sul podio in maniera ininterrotta dal 2019, per la finale poi si vedrà.

Per il resto, l’obiettivo degli altri Azzurri impegnati in questa giornata è la qualificazione per le finali.

Curiosità per la composizione della staffetta italiana della 4x200 mista (due uomini e due donne)