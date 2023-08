Borse miste, recuperano i bancari a Milano

Avvio in calo per il Nasdaq che cede in apertura lo 0,22%. Piatto il Dow Jones, poco sopra la parità, per l'effetto Country Garden ad Hong Kong (-18%). Listini in ordine sparso in Europa, Milano +0,37%, e Francoforte +0,07% mentre Parigi -0,25% e Londra -0,45%.

Rimbalzano i bancari in Piazza Affari con le ipotesi di modifiche alla tassa sugli extraprofitti contenuta nel decreto Omnibus. Complessivamente gli istituti italiani recuperano altri 1,15 miliardi di capitalizzazione, portando a 7 il totale recuperato sui 10 persi dalla prima seduta dopo l'annuncio. Mps maglia rosa guadagna il 5,5%. Bene anche Tim +1,4% dopo l'accordo tra Kkr e il Mef per l'ingresso in Netco, la società che gestisce la rete.

Stabile intorno a 163 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano al 4,26% In calo il greggio a 86 dollari al barile il Brent, e il gas naturale poco sotto i 35 euro MWh