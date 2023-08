In campo Lazio-Genoa: biancocelesti cercano il riscatto dopo la sconfitta nella gara d'esordio

In casa Lazio, per il primo appuntamento casalingo stagionale, serviranno più energia e più attenzione in difesa, come chiede mister Sarri e come lo chiedono i tifosi, delusi dal ko in Salento. ll tecnico dovrebbe dare nuovamente fiducia al nuovo acquisto Kamada dal primo minuto. In attacco, Zaccagni e Felipe Anderson supporteranno capitan Immobile.

Così Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti: “La Lazio non sta a me descriverla. E' una squadra forte, con un allenatore che è un maestro. Tanti i punti a loro favore e giocatori di grande qualità. Poi hanno un attaccante con caratteristiche importanti, come Immobile. E' una squadra codificata per questo allenatore. Negli anni ha dato solidità al gruppo e dato un'idea ben precisa. Noi ci siamo preparati per fare una gara tosta sapendo delle difficoltà che possiamo incontrare ma anche sapendo dove vogliamo determinare. Ai ragazzi ho chiesto una reazione che dovrà esserci, io per loro mi butterei nel fuoco”.