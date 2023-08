Domani alle 20.45 Lecce-Lazio e Udinese-Juventus

Pochi dubbi per il Lecce targato Roberto D'Aversa, approdato sulla panchina giallorossa al posto di Marco Baroni, nuova guida del Verona: i salentini intendono ripartire, nella sfida d'esordio contro la Lazio, dai risultati messi a segno nello scorso campionato contro gli stessi biancocelesti. All'andata fu gioia incontenibile con una vittoria. Al ritorno fu convinzione del bottino pieno tramutatasi in un pareggio laziale a tempo scaduto. Di certo, comunque, un ottimo risultato. Il Lecce metterebbe non poche firme per replicare quegli esiti, e venderà cara la pelle con l'obiettivo di partire col piede giusto in un Via del Mare strapieno.

"I ragazzi - sottolinea il mister - arrivano con una condizione psico-fisica ottimale. Avremo una gara impegnativa e quanto fatto finora non basterà. Affrontiamo la Lazio, che ha un allenatore che lavora già da diversi anni, ed è una squadra consolidata". Una spinta in più potrebbe venire dal pubblico. "Giocare al cospetto di 30mila spettatori - ha aggiunto - deve essere una marcia in più. Vogliamo mettere in difficoltà una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda. E per fare questo dobbiamo essere determinati". “Sulla carta sono più forti, ma a volte quello che dice la carta non corrisponde a ciò che dice il campo”. Sulla possibile formazione che scenderà in campo, D'Aversa non ha svelato le carte, precisando che "Gallo è recuperato pienamente e potrebbe partire dall'inizio". Sul nuovo arrivato Kaba, il tecnico ha riferito che "un suo impiego è ipotizzabile, fisicamente è pronto per giocare sia dal primo minuto che a partita in corso".

Maurizio Sarri, dal canto suo, mira ovviamente a cancellare quei risultati per far iniziare la stagione del ritorno in Champions League in tutt'altro modo. Il “comandante”, senza Milinkovic Savic sbarcato in Arabia Saudita, punterà sulle novità Rovella, Kamada, Isaksen, ma in prima battuta sa che potrà affidarsi sulle garanzie che rispondono al nome di Ciro Immobile e Luis Alberto.

“Il campionato - evidenzia - è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L'anno scorso molte hanno speso energie nelle coppe, non credo che ciò si ripeterà. Sarà più difficile dello scorso anno. Siamo qui per cercare di ribaltare certi valori”. Sui nuovi: "Rovella - dichiara Sarri - viene da un piccolo infortunio, Kamada è stato fermo a lungo. Solo Isaksen mi sembra in condizione, ma è indietro nell'interpretazione del ruolo nella nostra squadra - spiega -. Kamada è un palleggiatore, non ha le caratteristiche di Milinkovic, è completamente diverso. La squadra giocherà in modo leggermente diverso. Siamo migliorati come rosa, vedremo se lo siamo anche negli 11 titolari".