Alle 18.30 Torino-Cagliari: Ranieri ritrova la Serie A e parte dalla sfida con Juric

Di fronte due squadre di grande tradizione: il ritorno in Serie A del Cagliari coincide con l'esordio sul campo di una squadra dall'illustre passato, evidentemente vogliosa di rinverdirlo, il Torino di Ivan Juric. Il piazzamento a metà campionato a quota 53 punti, nella scorsa stagione, alimenta le speranze dei tifosi granata di un ulteriore miglioramento. Il tecnico croato nell'undici titolare potrebbe puntare sui nuovi arrivi Bellanova, proveniente proprio dai sardi, e Tameze, giunto dal Verona.

Ma l'allenatore avverte: "Abbiamo problemi in difesa, ci mancano dei giocatori e anche sulle fasce. Sono andati via più giocatori di quanti siano arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso. Sappiamo tutti chi è andato via e chi è arrivato, è facile capire cosa ci manca. La società - prosegue - si impegna. Abbiamo creato questa possibilità di lavorare serenamente a livello economico. Ci mancano giocatori che Vagnati sta cercando per completare la squadra, non è un segreto. Se fai qualcosina in più, lo decide il presidente, ora - conclude - stiamo facendo cose logiche".

Dall'altra parte, il Cagliari - forte della conferma di uno scafatissimo fuoriclasse delle panchine come Claudio Ranieri - torna a respirare l'aria della massima serie presentandosi ai blocchi con un undici-tipo rinnovato per più del 50%. Scuffet in porta, Augello in difesa, Sulemana, Jankto e Oristanio sulla mediana, e Shomurodov in attacco proveranno a garantire - insieme con le certezze dei calciatori rimasti in rossoblù come Pavoletti - una salvezza senza grosse preoccupazioni.

Subito prima convocazione per Matteo Prati che può fare il suo esordio in Serie A (fino a maggio 2022 giocava in Serie D col Ravenna). Fra i 23 giocatori rossoblù a disposizione di Ranieri, però, non figurano Altare e Lella, per i quali sono previste le visite mediche col Venezia, oltre ai soliti lungodegenti Lapadula, Mancosu e Rog. All'Olimpico la formazione dovrebbe ricalcare quella già vista contro il Palermo in Coppa Italia, dato che Ranieri ha detto chiaramente come i tempi supplementari otto giorni fa abbiano aiutato chi ha giocato ad aumentare la condizione.