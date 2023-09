Alle 20.45 Atalanta-Monza: è derby lombardo tra ossi duri a pari punti

La classifica fotografa una situazione di parità, tre punti per parte, ma siamo alle primissime mosse del campionato e Atalanta e Monza vengono da una seconda giornata di segno opposto. I bergamaschi di mister Gasperini sono reduci infatti da una battuta d'arresto a sorpresa a Frosinone . Ben pochi, in effetti, avrebbero scommesso su un successo dei ciociari che hanno messo in cassaforte tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Prevedibile che la Dea venderà cara la pelle per conquistare un successo per rilanciarsi.

I brianzoli agli ordini di Raffaele Palladino, invece, hanno portato a casa il bottino pieno nella partita interna contro l'Empoli riscattando l'esordio segnato dalla sconfitta, a Milano, contro l'Inter.