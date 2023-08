Jannik Sinner va in finale a Toronto, battuto Tommy Paul 6-4 6-4

Jannik Sinner approda in finale nel torneo ATP Masters 1000 in corso a Toronto, in Canada. L'azzurro, testa di serie numero 7, ha battuto in due set lo statunitense Tommy Paul, numero 12 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-4 in meno di due.

Nella finale affronterà questa sera l’australiano Alex de Minaur n.18 al mondo, che ha battuto 6-1 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich (n.37). Lo statunitense aveva eliminato a sorpresa in semifinale Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo e favorito per il titolo, mentre Sinner aveva battuto Gael Monfils battendolo 6-4, 4-6, 6-3.

Per Sinner si tratta della terza finale in tornei di questa categoria dopo le due perse a Miami, nel 2021 contro Hubert Hurkacz e nel 2023 contro Daniil Medvedev.