Sparatoria in un negozio della città di Jacksonville, quattro morti e due feriti

Una sparatoria in un negozio Dollar General a Jacksonville, in Florida, ha provocato quattro morti: lo riferisce la stampa Usa. Il killer autore della sparatoria è stato ucciso forse dal general manager del negozio che, dicono alcuni testimoni, girava sempre armato. Non si sa, al momento, se nel bilancio complessivo di quattro morti è incluso anche il killer. Ci sarebbero anche due feriti. Del caso si occupa l'Fbi.

Numerosi agenti di polizia si trovano nell'area vicina alla Edward Waters University, una piccola università storicamente nera. "È inaccettabile", ha detto il sindaco della città Donna Deegan alle Tv, "Una sola sparatoria è troppo, ma queste sparatorie di massa sono davvero difficili da sopportare".

Il killer che ha compiuto la strage era stato visto poco tempo prima al campus universitario della Edward Waters University. L'uomo stava indossando un giubbotto antiproiettili, maschera e guanti. L'allarme sarebbe stato dato dai genitori del killer, dopo che aveva scoperto in casa un "manifesto", sul contenuto del quale non è stato detto niente.

La sparatoria in uno store della Dollar General arriva nel giorno del quinto anniversario del cosiddetto Landing Shooting, la sparatoria avvenuta il 26 agosto 2018 a Jacksonville, a un torneo di videogame. Il killer, David Katz, aveva ucciso due persone, ferito una decina e poi si era tolto la vita. Nei giorni scorsi i media locali avevano parlato dell'avvicinarsi dell'anniversario di uno degli episodi più tragici della città della Florida.