Torna l’incertezza sui mercati europei

Chiusure negative per la maggior parte delle borse europee, in un clima di incertezza legata ai dati dell'inflazione e all'attesa per le prossime mosse della Bce: la Banca centrale europea annuncerà l'eventuale nuovo rialzo dei tassi di interesse il 14 settembre.

Milano chiude a -0,29%, Londra a -0,46%, Parigi a -0,65%, mentre Francoforte - nonostante i dati macroeconomici tedeschi non siano buoni - termina in positivo a +0,35%.

A Piazza Affari il titolo migliore è stato Iveco a +3,66%, mentre il peggiore è Saipem a -5,27%.

Wall Street - dopo il dato Pce dell'inflazione (la spesa del consumatore americano, fattore tenuto in grande considerazione dalla Fed) - prosegue in rialzo, anche grazie alla nuova spinta di Nvidia sul Nasdaq.

L'euro torna a calare sotto 1,09 contro il dollaro.

Il rendimento del nostro Btp ritraccia al 4,11%: lo spread è praticamente stabile a 165 punti base.