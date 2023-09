Nevada, migliaia di persone bloccate dal fango al Burning Man Festival: "Conservate cibo e acqua"

Decine di migliaia di persone sono rimaste bloccate a Black Rock City, nel deserto del Nevada, dove era in corso il Burning Man Festival. Le forti piogge hanno trasformato il terreno in fango e non è possibile lasciare o entrare nell'area.

"Il sito è chiuso per il resto dell'evento", hanno affermato gli organizzatori in un comunicato sui social media in cui danno istruzioni ai partecipanti: “Riparatevi in un luogo caldo e sicuro”, “non lasciate l'area in auto, moto o bicicletta fino a nuovo avviso”, “conservate acqua e cibo e condividetelo con i vicini”.

E' ancora possibile spostarsi a piedi per raggiungere l'autostrada, ma facendo attenzione a coprire le scarpe per evitare di restare impantanati e camminando per cinque miglia nel fango.

Paul Reder, che partecipa all'evento da 22 anni, ha condiviso un video su Instagram, in cui si vede il suo camper bloccato nel terreno fangoso. ""Fortunatamente siamo in un campo abbastanza grande con molti rifornimenti", ha detto a Reuters in videochiamata. "Come comunità, tutti condividono tutto con gli altri."